Er war organisiert mit viel Herz - der zweite Herzlauf Kärnten in Baldramsdorf unter der Leitung von Herzpapa Rene Pucher, powered by Kinderpatenschaft Österreich. Die Freude der jüngsten Teilnehmer war mehr als spürbar, als um 09.15 Uhr der Countdown zum Start gegeben wurde. Die Kinder und Jugendlichen starteten in den Bewerben 350 Meter, 700 Meter und 2,5 Kilometer. Der Botschafter mit Herz, Werner Schrittwieser | Running Schritti, begleitete alle Kinderbewerbe als Vorläufer. Danach bewiesen sich die Erwachsenen in den Bewerben 2,5 Kilometer, fünf Kilometer und zehn Kilometer. Mit dabei waren auch viele Nordic Walker.