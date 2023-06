Am Montag arbeitete ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal gemeinsam mit einem weiteren Kollegen auf einer Baustelle in Rennweg am Katschberg im Bezirk Spittal an der Drau. Der 52-Jährige stand auf einer Stehleiter, während er eine Deckenschalung ausrichtete.

Aus noch unbekannten Gründen fiel er gegen 15.30 Uhr von der Stehleiter auf ein Dreibein der Deckenabstützung und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde von der Rettung Gmünd erstversorgt und danach vom Notarzthubschrauber RK-1 ins Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.