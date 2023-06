Sie werden langsam ungeduldig – die Bewohner der Innerkrems. Seit den Murenabgängen am Mittwoch in der vergangenen Woche ist die Innerkremser Straße gesperrt. Verordnet wurde die Sperre von der zuständigen Straßenbehörde, in diesem Fall von der Bezirkshauptmannschaft (BH) Spittal. "Es geht alles viel zu langsam. Zum einen wurde spät mit den Arbeiten begonnen, zum anderen wurde über das Wochenende nicht gearbeitet", ärgert sich ein Anrainer, der einen Betrieb führt.