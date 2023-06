Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau war mit seinem Pkw am Sonntag auf der Millstätter Straße gefährlich unterwegs. Gegen 19.30 Uhr fuhr er dem Pkw eines 53-jährigen Lenkers aus Afritz von hinten auf und danach in Schlangenlinien hinterher. Danach setzte der 61-Jährige bei Feld am See zum Überholmanöver an. Dabei streifte er den Pkw leicht und kam infolgedessen links von der Fahrbahn ab. Er schlitterte über eine dort befindliche Böschungsmauer, überschlug sich und kam auf der rechten Fahrbahnseite am Dach liegend zum Stillstand.

"Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem schwerbeschädigten Pkw befreien. Er gab an, bei dem Unfall nicht verletzt worden zu sein und verweigerte daher eine Mitfahrt mit der Rettung. Einen Test mittels Alkomaten verweigert er ebenfalls", heißt es vonseiten der Polizei.

Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Die Aufräumarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Feld am See und der Straßenmeisterei Feistritz/Drau durchgeführt. Der zweitbeteiligte Pkw-Lenker blieb zum Glück unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.