Anna Wilhelmer betreibt mit ihren 87 Jahren in St. Lorenzen im Lesachtal noch immer eine Frühstückspension. „Schon im Mai kamen die ersten Gäste und die Saison dauert bis Ende September“, erzählt die rüstige Vermieterin, „zur Zeit mache ich alles alleine, aber im Sommer, wenn das Haus voll besetzt ist, unterstützt mich meine Tochter Edeltraud“. Ihr Betrieb zählte zu einem der ersten in St. Lorenzen, der sich mit dem Tourismus beschäftigt hat. Gäste zu bewirten liegt scheinbar in ihren Genen. Über 20 Jahre lang bewirtschaftete sie, neben der Frühstückspension mit ihrem Mann Adolf und den Kindern den „Gasthof Tuffbad“ bei St. Lorenzen.