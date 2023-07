Frederik ist ein Wunder auf vier Pfoten. Der Labrador-Retriever ist einer der ersten Assistenzhunde für Epilepsie in Kärnten. Wenn er merkt, dass sein Frauchen Sonja Maria Riegler (41) einen epileptischen Anfall bekommt, weist er sie - durch Anstupsen - darauf hin. "Ich kann dann telefonisch Hilfe holen oder ein Notfallmedikament einnehmen. In jedem Fall lege ich aber meine Brille ab und entferne alle gefährlichen Gegenstände, die in meiner Nähe sind, damit ich mich während des Anfalls nicht verletzte", schildert Riegler.