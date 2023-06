Großartige Bewertungen konnten die Kärntner Teilnehmenden Ende Mai beim Bundeswettbewerb von „prima la musica“ in Graz erzielen. Am Freitag wurden die jungen Musikerinnen und Musiker dafür von Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Bildungslandesrat Daniel Fellner im Spiegelsaal der Landesregierung geehrt. Solo oder im Ensemble waren beim Bundeswettbewerb 35 Kärntner Teilnehmende in 25 Wertungen dabei, in der „prima la musica PLUS“-Kategorie waren es nochmal elf in elf Wertungen.