Noch vor drei Jahren hat der Kärntner Wolfgang Pischounig aus Spittal an der Drau kein Licht am Ende des Tunnels gesehen: Nach 15 Jahren im Gastgewerbe taumelte er geradewegs in ein Burn-out: "Zweieinhalb Jahre habe ich gebraucht, bis ich mich davon erholt habe." Und eine neue Chance, die er über das AMS erhielt: Weil der Kärntner Almwirtschaftsverein dringend helfende Hände auf der Alm brauchte und das AMS passende Stellen für Arbeitslose, war die Idee der Almarbeit für Langzeitarbeitslose geboren – mit Erfolg und nunmehr im 10. Jahr.

"Durch die Arbeit an der frischen Luft hier in Heiligenblut am Großglockner bin ich viel freier und kann mich von meinem Burn-out gut erholen", schildert der 42-Jährige, der schon jetzt weiß: "Im kommenden Sommer geh ich wieder auf die Alm, dann aber als Vorarbeiter." 63 Landwirte betreuen gemeinsam die zweitausend Hektar große Almwirtschaft und treiben im Sommer 500 Tiere hinauf. Bis zu acht Arbeiter wie Wolfgang Pischounig unterstützen zusätzlich auf den Almen und leisten so jährlich 6000 Arbeitsstunden – eine für alle Seiten positive Kooperation, die mit frischer Luft, schöner Bergkulisse und viel harter Arbeit wieder so manches Leben in geordnete Bahnen bringt.

"Servus am Abend" hat Wolfgang Pischounig besucht und zeigt, wie er auf der Alm wieder neuen Lebensmut gefasst hat. Zu sehen am Dienstag, dem 27. Juni 2023, ab 18.05 Uhr bei ServusTV.