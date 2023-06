Über 15.000 Kilometer Luftlinie trennten Lena Unterlerchner (32) und Ryan Johnson (36) während ihrer zweijährigen Fernbeziehung. „Wir haben uns bei einem Pub crawl, einer Kneipentour, in Melbourne während meinem Auslandsjahr kennengelernt“, erzählt die gebürtige Millstätterin. Nach Abschluss des Medizintechnikstudiums zog sie 2016 nach Adelaide in Südaustralien. Vergangene Woche feierten sie ihre Hochzeit – am Millstätter See.