Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb der Altbürgermeister und ehemalige Direktor der Hauptschule Rennweg am 18. Juni im 80. Lebensjahr. Willfried Dullnig war über 20 Jahre lang in der Kommunalpolitik tätig und von 1988 bis 1999 Bürgermeister der Marktgemeinde Rennweg. Er wurde einst aus Winklern mit dem Auftrag abgezogen, in Rennweg die Hauptschule aufzubauen. 1991 wurde er zum Direktor der Hauptschule ernannt und stand dieser bis zur Pension 2002 vor.

Einer seiner damaligen Klassenkameraden, Georg Wurmitzer, bezeichnete ihn als den besten Mathematiker, als korrekt, bescheiden und direkt. Die Sportvereine waren dem vierfachen Vater sehr wichtig. Von 1972 bis 1974 war er Obmann des Skiklubs Rennweg-Katschberg, kurzzeitig war er 1974 auch Obmann des Fußballklubs. Willfried Dullnig wirkte auch maßgeblich an der Entwicklung des Tourismus im Skigebiet Katschberg mit. Der beliebte Lehrer und Bürgermeister wurden am Freitag im Familiengrab auf dem Ortsfriedhof Rennweg zur letzten Ruhe gebettet. Bürgermeister Franz Aschbacher, der auch Schüler von ihm war, hielt die Trauerrede.