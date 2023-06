In mehreren Wellen entladen sich in Oberkärnten derzeit heftige Gewitterzellen. Chaotische Szene spielen sich in der Innenstadt von Spittal ab. "Die Bahnhofsstraße ist plötzlich ein Bach hinunter geronnen", schildert ein Augenzeuge. Mit Sirenenalarm wurden mehrere Feuerwehren alarmiert.