Ob am Wochenmarkt, vor dem Schloss Porcia oder im Einkaufszentrum – der Donnerstagvormittag hielt in Spittal so einige Überraschungen bereit. Weiß geschminkte Pantomimen stellten ihre Koffer ab, packten die Handschuhe aus und legten los. Ebenso spannend wie die Performance der Theatergruppe des Borg Spittal waren die Reaktionen der Passanten.