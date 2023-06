Schwere Unwetter zogen Mittwochabend über die Gemeinde Krems. Aufgrund mehrerer Murenabgänge und zahlreicher Straßensperren sind die Kinder der Ortschaften Kremsbrücke, Burgstallberg, Wetschenbach und Kremsberg am Donnerstag von der Schulpflicht ausgenommen. Derzeit werden die Schäden mittels Hubschrauberflug erkundet.

Zurück zum gestrigen Sturm mit Hagel und Starkregen: Gegen 17.35 Uhr wurden die Beamten über eine Mure über die L19 im Bereich ehemaliges Gasthaus Rauter in Kenntnis gesetzt und dass die Straße nicht mehr befahrbar sei. Mehrere Anrainer und die Besatzung der Streife Gmünd waren zwischen mehreren Muren eingesperrt und die L19 auf mehreren Stellen nicht mehr befahrbar.



Aufgrund mehrerer abgegangenen Muren, unter anderem über die Katschbergstraße (B 99) in St. Nikolai, war eine Zufahrt nicht mehr möglich und es wurde die Straßenmeisterei in Kenntnis gesetzt. In St. Nikolai konnte auch ein Linienbus vorgefunden werden, dessen Schiebetür durch einen Stein komplett zerschlagen wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Es wurde daraufhin ab 17.40 Uhr die B99 gesperrt und über die Straßenmeisterei schweres Gerät für die Räumung angefordert.

Enormer Schaden an Häusern

In Kremsbrücke konnte an zwei Häusern enormer Sachschaden festgestellt werden. Weiters wurde ein Auto durch eine Mure beinahe zur Gänze verschüttet. Auch bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt. In Vorderkrems versperrte eine weitere große Mure die L19 zur Gänze. Durch die Straßenmeisterei wurde die L19 von Innerkrems in Richtung Kermsbrücke zur Gänze gesperrt. Eine Umleitung wurde via Autobahnpolizeiinspektion Spittal sowie Asfinag über die A10 eingeleitet.

Entlang der Katschbergstraße wurden mehrere Bäume entwurzelt oder geknickt und über die Fahrbahn geworfen. Es traten mehrere Bäche über das Ufer. Die B99 Katschbergstraße war im Ortsteil Leoben Nord nicht mehr passierbar, ebenso die Gemeindestraßen im Leobengraben und am Pressingberg.



Verletzt wurde nach letzten Erkenntnissen niemand, es entstand jedoch enormer Sachschaden und die Aufräumarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen.