Unter dem Titel „Wise on Ice“ wurde Mittwochnachmittag auf dem Floß am Weißensee von Bürgermeisterin Karoline Turnschek, Tourismus-Chef Thomas Michor und Martina Taubenberger, künstlerische Leiterin Werksviertel-Mitte Kunst München, ein besonderes Projekt vorgestellt: Im ersten Crowdfunding-Wettbewerb Österreichs zum Thema ökologische Nachhaltigkeit geht es darum, den Schatz an „großartigen Ideen, die sich in den Köpfen der Menschen befinden, für die Region Weißensee zu heben und durch ihre Umsetzung einen Mehrwert für uns alle zu schaffen“, so Turnschek. Gefördert wird das Projekt durch EU-Mittel über die LAG Region Hermagor.