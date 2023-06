Die Schüler der 4a und 4b der Volksschule Hermagor sind die sicherste Volksschule Österreichs. Sie gewannen am Dienstag in Wien das Bundesfinale der Safety-Tour-Kindersicherheitsolympiade der Zivilschutzverbände. Knapp 800 Volksschulklassen nahmen teil. In österreichweit 71 Bewerben qualifizierten sich die besten Klassen zuerst in den Bezirken, danach auf Landesebene. Am 20. Juni trafen in der Wiener Marx-Halle die Landessieger aus allen neun Bundesländern beim Bundesfinale zusammen und traten in mehreren Bewerben, die sicherheitsrelevante Themen wie etwa Sicherheit im Straßenverkehr und Notrufnummern behandeln, gegeneinander an.

Minister überreichten den Preis

Bei der Siegerehrung überreichten Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien, sowie Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, den Preis an die Gailtaler.

Die Hermagorer Spitzenschüler wurden von den Lehrern Astrid Buchacher und Anton Ebner begleitet. Am Dienstagabend wird ihnen nach ihrer Rückkehr ein Siegesempfang beschert.