Fast drei Jahre lang dauerte die Entwicklung der hochmodernen Schürfleiste "Wellex", die künftig die Schneeräumung effizienter und fahrbahnschonender machen soll. Hinter dem Patent steht die Reiter Kommunaltechnik GmbH mit Sitz in Rangersdorf. "Im Winter stellen teilweise starke Spurrinnen die Straßenmeistereien vor ein Problem. Beim Räumen bleiben in diesen Schnee und Eis liegen", schildert Geschäftsführer Hannes Reiter. Mit seinem Team entwickelte er ein Kassettensystem mit vielen einzeln aufgehängten und federvorgespannten Schürfelementen. Beim Räumen passen sich diese an die Straße an und bewegen sich anders als herkömmliche Leisten auf und ab.