Am 9. Juni fielen vier von 45 Schafen einer Herde auf der Jochalm in Reisach im Bezirk Hermagor einem Wolfsangriff zum Opfer, zwei Tage später wurden noch einmal zehn Tiere tot aufgefunden. Beim Abtrieb am vergangenen Mittwoch galten zumindest weitere zehn Tiere als vermisst. Weiter westlich, auf der Jaukenalm mussten fünf Jungkalbinnen tot geborgen werden.