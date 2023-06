Der Osttiroler Kajakclub (OKC) unter Obmann Armin Zöttl veranstaltete am Samstag an der Drau in Lienz ein Kajakcross-Rennen mit 50. Starterinnen und Startern aus mehreren Nationen. Bei traumhaftem Sonnenschein und idealem Wasserstand hatten die Kanuten einen Parcour mit neun Richttoren zu absolvieren. Es starteten pro Durchgang vier Athleten. Die zwei schnellsten Kanuten stiegen auf in den nächsten Durchgang.