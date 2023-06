Familie Jobst lud am Wochenende zum ersten Fischfest nach Greifenburg. Unter dem Motto "Von der Quelle zur Forelle erlebten über 250 Feinschmecker und Fisch-Fans einen Tag voller kulinarischer Genüsse und regionaler Fischspezialitäten. Dabei wurde den Gästen unter anderem regionales Kärntner Sushi, exquisiter Kaviar vom Saibling und der Lachsforelle, sowie das neueste Premium-Produkt des Betriebs, die Dry-Aged-Lachsforelle, angeboten.

Andreas Jobst, Eigentümer von Forellen Jobst, betonte die Bedeutung echter Nachvollziehbarkeit, höchster Qualität und Fischwohl in seinem Familienbetrieb: „Wir haben in unserem Familienbetrieb das Privileg, unsere Fische im reinsten Quellwasser der größten kalten Mineralwasserquelle Österreichs langsam aufwachsen lassen zu können."

Neuer Online-Shop ab Herbst

Die Prinzipien 100%ige Nachvollziehbarkeit, höchste Qualität und das Fisch-Wohl sind grundlegend für die tägliche Arbeit am Hof. „Wir stehen mit unserem Namen und unserer Erfahrung für die höchste Fischqualität und die besten Produkte für unsere Kunden. Wo Jobst draufsteht ist Jobst drinnen, bei uns wurde noch nie auch nur ein Fisch von anderen Betrieben zugekauft oder verarbeitet", betont Jobst leidenschaftlich.



Familie Jobst © KK/JOBST

Nicht nur die Marke „Forellen Jobst“ wurde in den letzten Monaten weiterentwickelt, aktuell entsteht ein Online-Shop (www.forellen-jobst.at) in dem ab Herbst neben Frischfisch auch Räucherfischprodukte, Fisch-Hundeleckerlis und viele weitere Köstlichkeiten angeboten werden. „Mit dem Online-Shop bieten wir unseren Kunden in Österreich und Deutschland die Möglichkeit binnen weniger Klicks ihre Lieblingsprodukte bereits am nächsten Tag gekühlt und in gewohnter Frische zugestellt zu bekommen“, freut sich Familie Jobst über die neuesten Entwicklungen.



Kaviar vom Saibling © KK/JOST