Die "Schloßbichl Buam" aus Gmünd landeten Erfolge bei der Harmonika Staatsmeisterschaft in Stainz in der Steiermark. Robert und Patrick Wirnsberger sowie Josef Bärnthaler erspielten Gold mit Auszeichnung im Gruppenbewerb Stufe C mit zwei Liedern von Erich Moser: „Wenn der Frühling kommt ins Kärntnerland“ und „Bei uns daheim“. Sie dürfen sich nun Staatsmeister nennen. Außerdem erreichte Harmonikavirtuose Patrick Wirnsberger beim Einzelbewerb Stufe E das Prädikat „Ausgezeichnet“ und bekam beim 4. Internationalen Erich Moser Gedenkwettbewerb für die Titel „Bei uns Daheim“ und „Schöne Tage“ die Silbermedaille.

Die Musikanten legen ihren Schwerpunkt auf die Kompositionen des viel zu früh verstorbenen Erich Moser. Er war nicht nur der Harmonikakönig Österreichs, er rief eine komplett neue Volksmusikrichtung ins Leben, die immer mehr in Vergessenheit gerät. Der Afritzer Autodidakt schrieb über 200 Lieder.

Als Trio im In- und Ausland unterwegs

Die Schloßbichl Buam wurden 1986 von Robert Wirnsberger und Josef Bärnthaler gegründet. Weil sie jeden Freitagabend auf der Frido-Kordon-Hütte beim Hüttenzauber aufgespielt hatten, machten sie sich schnell einen Namen und kamen mit Wirnsberger an der Steirischen Harmonika und Bärnthaler an der Gitarre in ganz Österreich herum. Nach den ersten Erfolgen nahmen sie Harmonikaspieler Christian Brugger dazu und waren als Trio im In- und Ausland unterwegs. Auf ihre erste CD-Produktion folgten Auslandsspielereien bis nach Kerkrade in Holland.

Comeback nach 30 Jahren

Nachdem sich die Gruppe in den 1990er Jahren aufgelöst hatte, erweckten die beiden Gründungsmitglieder gemeinsam mit Robert Wirnsbergers Sohn Patrick die Schloßbichl Buam im Jänner 2022 wieder zum Leben. Neben dem erfolgreichen Gedenkkonzert für den sehr früh verstorbenen Musiklehrer Herbert Pöllinger, der alle drei Schloßbichl Buam ausgebildet hatte, waren sie schon bei diversen Feierlichkeiten im In- und Ausland auf der Bühne.