"Konn dås der Bua überhaupt?", fragte sich ein alter Sänger, als der junge Automechaniker Herwig Schwarz 1976 als damals 22-Jähriger die Chorleitung beim MGV Kirchbach übernahm. Schwarz, mittlerweile pensionierter Chef des gleichnamigen Autohauses, dirigiert noch heute. Ganze 47 Jahre führt der 69-Jährige den Taktstock, durchlebte mit dem Verein ähnlich eines Notenblattes viele Höhen und Tiefen. "Ich bin nach wie vor begeisterter Sänger und Solist", bekennt er und ist stolz auf seine 27 Sänger. Der jüngste zählt 21 Lenze, der älteste 75.



Langzeitchorleiter Herwig Schwarz © KK/PRIVAT

Kein Geringerer als Kärntens Liederfürst Thomas Koschat (1845 bis 1914) animierte eine Gruppe wilder Kirchbacher Sänger, einen Verein zu gründen. Er war oft in Kirchbach zur Jagd, wohnte im Pfarrhof seines Studienkollegen und Ortspfarrers Johann Koller und sang im Gasthof Berger mit. 1901 war es so weit, der MGV Kirchbach wurde aus der Taufe gehoben, Koschat gab den Taufpaten. "Er komponierte im Extrazimmer den Gailtaler Jägermarsch und das Lied "Halli! Hallo! Heunt gibt’s in Kirchbach Jagd". Im Liedtext beschrieb sich der Ortspfarrer als "dick und fett". "Wir singen das auch so, mittlerweile haben Sprachpolizisten diese Textstelle aber in rund und nett umgewandelt", sagt. Schwarz und beklagt, dass immer weniger "wild" gesungen wird. "Gesangsvereine sind ungemein wichtig. Sie tun enorm viel für die Dorfgemeinschaften, pflegen das Miteinander und geben diversen Anlässen durch ihr Mitwirken Sinn und Tiefe."

Sicherlich werde auf Qualität Wert gelegt, doch sei sie – nicht so wie bei Projektchören mit ihren CD-Produktionen – nicht das Maß aller Dinge. Diesen Samstag – ab 20 Uhr – und am Sonntag, den 18. Juni, ab 9 Uhr laden der MGV Kirchbach und 17 weitere Chöre zum 80. Gausingen.