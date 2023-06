Wetterbedingt schleppend ist die Vorsaison in Oberkärntner Tourismus- und Gastronomiebetrieben angelaufen. Vielen Unternehmern ist die Motivation, Mitarbeiter anzustellen, vergangen. Es gibt aber noch viele, die verzweifelt auf der Suche nach Kräften in den Bereichen Küche, Service und Zimmer sind. Manfred Platzer, der in Gmünd ein Hotel betreibt, musste den Restaurantbetrieb vorübergehend einstellen, er kann derzeit nur die 60 Hausgäste bewirten: „Es ist in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, Mitarbeiter zu finden. Viele haben sich während der Coronazeit umorientiert. Wir versuchen nun über eine Personalvermittlungsagentur Mitarbeiter aus Drittstaaten zu bekommen“, sagt Platzer, der sich zumindest auf seine Stammmitarbeiter verlassen kann.