Ein unerwartet intensiver Duft umhüllt Besucher sofort beim Öffnen der Tür zum komplett in Holz eingerichteten Stüberl am Biohof Köstl in Simmerlach bei Irschen: Pfefferminze ist am deutlichsten wahrzunehmen, aber auch ein Hauch von Lavendel, Wildrosen, Salbei, Thymian und vielem mehr.