Volle Einstimmigkeit herrschte in der zweiten Gemeinderatssitzung des Jahres Donnerstagabend in Hermagor. So gab es für einen Zubau des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Förolach mit Kosten von rund 85.000 Euro die einhellige Zustimmung. Errichtet werden ein Umkleideraum und ein WC für Damen, ein Technikraum, Vorraum und Herren-WC. Das Kommando in der FF Förolach führt Judith Pichler, sie war die erste Feuerwehr-Kommandantin in Kärnten. Ihr Beispiel macht in dieser Feuerwehr Schule, mittlerweile bekunden immer mehr Mädchen und junge Frauen ihr Interesse für diese Wehr.

"Sie wollen aber erst dann eintreten, wenn es einen eigenen Umkleideraum mit WC gibt", erklärte Pichler. Nun wird diese Barriere beseitigt. Mandatar Wolfgang Wallner (SPÖ) sieht in dieser Maßnahme auch eine wichtige bauliche Vorleistung für die Garagierung eines neuen Tanklöschfahrzeuges.