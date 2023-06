"Zehn Jahre Ladurner sind genug." Sagt Angelica Ladurner und kündigt ihren Abschied an: Sie wird noch die Saison 2024 als Prinzipalin betreuen, danach wird das Ensemble Porcia eine neue Intendanz bekommen: "Ich bin schon so lange am Theater, dass ich weiß: Wenn die Spitze zu lange bleibt, dann ist das nicht gut. Theater ist Wandel, Theater braucht frischen Wind, Theater muss mit der Zeit gehen", ist die 56-Jährige überzeugt, die seit 2015 das Profil der Komödienspiele geschärft und damit auch viel neues Publikum gefunden hat: "Wir haben gezeigt: Komödie ist politisch, gesellschaftskritisch und zu Unrecht eine belächelte Theaterform", sagt die gebürtige Innsbruckerin. Mit jährlich fünf Eigenproduktionen und durchschnittlich 15.000 Besucherinnen und Besucher pro Saison sind die Komödienspiele das wichtigste Theaterfestival Kärntens.