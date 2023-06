"Auf der Olm do gibt's ka Sünd." Mit diesen Worten postete Melissa Naschenweng ein Foto auf Facebook und Instagram, das ihre Fangemeinde spaltet. Zu sehen ist die Lesachtalerin auf der grünen Alm, bekleidet mit einem mutig geschnittenen, knallroten Badeanzug, der an Baywatch-Star Pamela Anderson erinnert. Der rechte Träger hängt lasziv herab, die 32-Jährige schrammt knapp am Busenblitzer vorbei. Die Almidylle komplettiert ein Murmeltier, das scheinbar in ihre Richtung blickt – ein gestelltes Foto, das Tier ist natürlich ausgestopft.

Die Reaktionen der Fans sind unterschiedlich. "Mellisa (sic) in voller Pracht, da wird sogar der Bieber (sic) schwach", postet einer, der das Murmeltier nicht identifiziert oder Popsänger Justin Bieber meint. "Bei dem Anblick fallen mir viele Sünden ein", ein anderer. Es gibt aber auch kritische Stimmen: "Naja, die Musik ist mittlerweile offensichtlich nebensächlich bei ihr. Sie sollte die Branche wechseln, kommt mir vor." Eine Userin meint: "Ich finde es nur a bisserl schade, dass deine Natürlichkeit, die du mal hattest, nicht mehr da ist. Irgendwie ist mir das oft schon zu divenhaft."

"Schaut nach Amerika!"

Naschenweng antwortet schließlich selbst: "Ich versuche immer wieder, den Horizont zu erweitern. Schaut mal nach Amerika, dagegen sind meine Fotos a Kindergeburtstag!"