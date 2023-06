Das traditionelle Candlelight Shopping wird heuer „Candlelight in Weiß“ heißen. Für 30. Juni, 17 bis 23 Uhr, haben Stadtmarketing-Ausschussobfrau Evelyn Köfer, Stadtmarketing-Referent Willi Koch, Daniela Pirker vom Stadtmarketing und Gemeinderat Wolfgang Kofler ein buntes Programm zusammengestellt. Musik gibt es von der Stadtkapelle Spittal und von DJ Rino & Sax by Nicoló Loro Ravelli. Auftreten werden Mitglieder der Tanzschule „House of Movement“, die Spittaler Sportakrobaten sowie das Teatro Banal. Für Kinder gibt es im Stadtpark ein Kinderprogramm und David Pucher wird mit „Street Art für Kids“ animieren. Vor dem Rathauplatz wird es einen Vintage-Markt geben.