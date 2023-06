"Wir haben uns für den Bau des Naturbadeteichs mit Infinitybecken entschieden, um im Bereich Wellness eine einzigartige Attraktion in Kärnten zu schaffen. Unser Ziel ist und war es immer, das Hotelerlebnis weiter zu verbessern und unseren Gästen ein besonderes Erlebnis zu bieten", sagt August Pulverer, Chef des Fünfstern-Thermenhotels Pulverer in Bad Kleinkirchheim. Der Infinitybecken hat eine Größe von 7 mal 25 Metern und ist im rund 900 Quadratmeter großen Teich integriert. Der Infinityeffekt entsteht dadurch, dass der Pool etwas erhöht im Naturbadeteich eingebettet ist. Das verleiht dem Badeerlebnis eine besondere Atmosphäre.



Die Bad Kleinkirchheimer Hoteliers August und Siegrun Pulverer © Hannes Krainz

Der Naturbadeteich wird mit Trinkwasser gefüllt, das Infinitybecken wird mit Thermalwasser gespeist. "Täglich fließen mehr als eine viertel Million Liter frisches Thermalwasser in unsere Becken. Die Schwimmtemperatur im Infinitbecken beträgt im Sommer 30 und im Winter 32 Grad", sagt Pulverer. Rund 1,5 Millionen Euro wurden in die neue Schwimmanlage investiert. Als Hotel in unserer Größe sind wir kontinuierlich bestrebt, die Qualität und den Komfort für unsere Gäste zu verbessern. Daher sind regelmäßige Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten unerlässlich. Für die kommenden Jahre haben wir weitere Bauprojekte im Wellnessbereich und im Hotel geplant. Darüber hinaus wollen wir eine eigene Hackschnitzelanlage errichten", blickt der Hotelier in die Zukunft.