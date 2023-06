"So wie in allen Strandbädern hält sich der Ansturm noch in Grenzen. Mit den steigenden Luft- und Seetemperaturen werden auch die Besucherzahlen steigen", heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Spittal. Die Rede ist vom Strandbad am Südufer des Millstätter Sees. Im vergangenen Jahr hat sich die Öffnung des "freien Seezuganges" verzögert, heuer gibt es hingegen einen regulären Badebetrieb.