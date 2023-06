Die "Pro Radenthein Orts- und Regionalentwicklung GmbH & Co KG" investiert ordentlich in ein neues Projekt – beim Granatium soll nämlich ein spektakulärer "Flying Fox entstehen". Gut 200.000 Euro fließen in die Attraktivierung des Granatiums, 80.000 davon kommen aus der Ausflugsziele-Offensive des Landes Kärnten. Mit den Mitteln soll auch ein Waldseilpark direkt gegenüber des Schürfgeländes des Granatiums errichtet werden.