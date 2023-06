Als eine von fünf Ortsgruppen des Flößervereins "Oberdrautaler Flößer" war die Flößergruppe Spittal-Baldramsdorf an der Gründung dieses Vereines im März 1990 beteiligt. Seit dieser Zeit beteiligt sich die damals lose Vereinigung der Flößergruppe Spittal-Baldramsdorf an den jährlich abgehaltenen "Oberdrautaler Flößertagen". Bei dieser Veranstaltung wird von jeder Ortsgruppe ein Floß in Oberdrauburg zusammengebaut und die noch frei fließende 55 Kilometer lange Strecke der Drau von Oberdrauburg bis Spittal in fünf Etappen befahren.