Nach dem letzten Spiel gegen den FC Bad Kleinkirchheim (1:1) war für den SV Rothenthurn am Sonntag Feiern angesagt – und zwar den Meistertitel in der 1. Klasse B, der bereits eine Woche zuvor fixiert werden konnte. Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) gratulierte der Elf von Trainer Hannes Truskaller bei der Meisterfeier persönlich zum Aufstieg in die Unterliga West: "Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen und mehr als verdienten Erfolg." Die Meisterfeier nicht entgehen ließen sich zudem Andreas Unterrieder (SPÖ), Willi Koch (Team Kärnten), Christoph Staudacher und Marco Brandner (FPÖ).