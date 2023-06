Unterkunft bauen, Feuer machen, Hundeschlitten fahren – und das alles bei minus 30 Grad. Die Wettkampf-Show "Arctic Warrior" (Arktische Krieger), ausgestrahlt auf Youtube und auf Paramount+, bricht in vielerlei Hinsicht mit (Fern-)Sehgewohnheiten und Streaming-Macharten. Influencer und Überlebens-Experten mit militärischem Hintergrund treten bzw. traten gegeneinander an in der finnischen Wildnis. Selbst die Couleur ist verwegen: alles blau-grau-weiß.

Webvideo-Produzent Ottogerd Karasch konnte mit der bereits ausgestrahlten Show Millionen Aufrufe verbuchen. Profiteur der verwegenen Produktion ist aber auch ein Unternehmen aus Kärnten. Goldeck Textil aus Seeboden am Millstätter See hat die Teilnehmer mit Kälteschutz-Kleidung ausgestattet. Ein Marketing-Coup der ganz besonderen Art: Die Produktplatzierung ist in der Sendung nicht nur punktuell, sondern permanent zu sehen – ein Eisbrand auf der Netzhaut.

"Arctic-Warrior"-Teilnehmer in "Carinthia"-Kleidung made in Seeboden © Paramount

"Die Sendung war uns auf den Leib geschnitten – gerade auch wegen der Zielgruppe", sagt Holger Bousonville von Goldeck Textil. Denn: Das Kärntner Unternehmen mit fast 96 Prozent Exportanteil stattet mit seiner Marke "Carinthia" zahlreiche europäische Einsatzorganisationen wie Polizei, Feuerwehr und Armeen mit Schlafsäcken und Spezialbekleidung aus. Auch die deutsche Bundeswehr. "Carinthia"-Jacken, -Hosen, Schlafsäcke und Biwaksäcke in speziellem Wintertarnmuster verwendeten auch die "Arctic"-Teilnehmerinnen.

Goldeck-Textil-Zentrale in Seeboden © Weichselbraun

Den Kälteschutz bietet eine von Goldeck Textil entwickelte, atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Synthetikfaser mit Namen G-Loft, die sogar Daunenfedern überlegen ist. In ihr steckt laut Bousonville "ein jahrzehntelanger Entwicklungsprozess". Sie ist mit einem Mikrometer feinen Luftkanal durchzogen und imitiert dadurch ein Eisbärenfell. Ihre Spiralform ermöglicht es ihr, immer wieder in ihre luftige Ursprungsform zurückzukehren, egal, ob Kälte oder Nässe.

Maschinen für die Faserproduktion G-Loft © Goldeck Textil

Die Isolationsjacke aus der "Carinthia"-Serie hält auch bei Temperaturen von minus 30 Grad noch warm © Goldeck Textil

"Carinthia" ist aber nur eine von mehreren Unternehmenssparten von Goldeck Textil. Das Unternehmen, das in Österreich 72 Mitarbeiter und samt Außenproduktionen 1450 Mitarbeiter beschäftigt, ist mit Blutimes Europas führender Wasserbettenhersteller. Unter der Marke Goldeck Austria werden Bettdecken, Kissen, Unterbetten und Bettwäsche produziert.