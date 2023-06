Am Samstag in den Abendstunden wurde im Millstätter See, etwa 40 Meter vom Einmündungsbereich des Riegerbaches entfernt, eine männliche Person im Wasser treibend aufgefunden. Spaziergänger alarmierten die Einsatzkräfte.

Gegen 19.05 Uhr konnte die Person dann von der Wasserrettung Ferndorf geborgen werden. Die vor Ort anwesende Notärztin konnte nur noch den bereits eingetretenen Tod des Geborgenen feststellen. Dieser konnte als ein 75 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau identifiziert werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde am Sonntag eine kriminalpolizeiliche Leichenschau durchgeführt, welche ergab, dass keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden vorliegen.

Erhebungen haben mittlerweile ergeben, dass der Mann am Samstag gegen 16 Uhr letztmalig in einem Lokal in der Nähe des Fundortes gesehen wurde und von dort zu Fuß nach Hause gegangen ist. Der Weg führte ihn entlang des Riegerbaches. Möglicherweise ist er gestürzt, in den Bach gefallen und in weiterer Folge in den Millstätter See abgetrieben worden.