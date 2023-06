Die Dolomitenradrundfahrt feiert heute ihre 35. Ausgabe, während der SuperGiroDolomiti zum neunten Mal stattfindet. Die beiden Radrennen ziehen wie jedes Jahr viele Radsportbegeisterte aus aller Welt an (20 Nationen stehen am Start) und versprechen eine spannende sportliche Veranstaltung. Doch nicht nur für Radfahrer und Sportfans ist der Tag von Bedeutung.

Mit der Großveranstaltung sind temporäre Straßensperren und Verkehrseinschränkungen verbunden, die sowohl Anwohner als auch Reisende, die in der Region unterwegs sind, beachten sollten. Beide Rennen starten beim Dolomitenstadion in Lienz. Der SuperGiroDolomiti beginnt um 6.30 Uhr, die Classic-Strecke folgt um 9.30 Uhr. Ab wenige Minuten vor dem Start, um 6.20 Uhr bzw. 9.20 Uhr, sind in Lienz im Bereich der Amlacherkreuzung und auf der Drautalstraße – B 100 sowie in der Folge von Lienz bis Oberdrauburg temporäre Verkehrsanhaltungen zu erwarten.

Auch während des Zieleinlaufes, der zwischen etwa 12.20 Uhr und 17.00 Uhr erwartet wird, wird der Verkehr auf der B 100 in Lienz - zwischen dem Kreisverkehr Mitteregger-Kreuz und der Dolomiten-Kreuzung - kurzfristig angehalten.

Sperren in Oberkärnten

Die B 100 Drautalstraße, wird während des SuperGiroDolomiti zwischen der Kärntner Landesgrenze und Oberdrauburg von 6.40 bis etwa 7.15 Uhr und während der Classic-Strecke von 9.40 bis etwa 10.45 Uhr gesperrt sein. Zudem wird die B 110 Plöckenpass Straße, zwischen Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen, betroffen sein. Hier ist eine Sperre von 6.40 bis 8 Uhr sowie von 9.30 bis 11.15 Uhr geplant.

Eine weitere Sperre betrifft den Abschnitt der B 110 Plöckenpass Straße von Kötschach-Mauthen bis zum Grenzübergang Plöckenpass. In beiden Fahrtrichtungen ist dieser Straßenabschnitt von etwa 7.15 bis etwa 13 Uhr gesperrt. Zusätzlich wird die B 111 Gailtalstraße zwischen Kötschach-Mauthen und der Landesgrenze Untertilliach/Wacht in beiden Fahrtrichtungen von 10 bis 13 Uhr nicht befahrbar sein.