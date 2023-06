"Nun liegt das Hauptaugenmerk auf der Ausbildung der Mitglieder", sagt Josef Lugger von der Bergrettung Lesachtal. Er ist zu einer Stütze in der Organisation geworden. Vor 20 Jahren ist er beigetreten, seit vier Jahren leitet er nun die Ortsstelle. "Unsere Bergrettung ist technisch sehr gut ausgestattet", so Lugger weiter. Die Bergrettung Lesachtal hat 66 aktive Mitglieder, davon sind zwölf Anwärter. Und diese sollen bestens ausgebildet werden. "Das ist gar nicht so leicht, denn die Mitglieder sind meistens bei mehreren Vereinen. Die Termine müssen deshalb gut koordiniert werden", erzählt der 39-jährige Obmann, der auch im Vorstand der Feuerwehr Maria Luggau ist.