Am Wolayersee war es üblich, dass zur Harmonika gegriffen wurde und ein unterhaltsamer Abend war garantiert. "Seit 1968 hat mein Vater Andreas die Hütte bewirtschaftet und ab 1982 mein Bruder Sepp", erzählt Andreas Müllmann, "beide waren leidenschaftliche Musiker und haben auch mich angesteckt". 1993 hatten Andreas Müllmann jun. aus Nostra bei Birnbaum im Lesachtal und Josef Wilhelmer aus Liesing ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Den geselligen Hüttenabend gaben sie am Wolayersee. Das Zusammenspiel der beiden war so gelungen, dass weitere folgten. Das war die Geburtsstunde vom bekannten "Wolayersee Echo" das später in "Die Wolayerseer" umbenannt wurde. Bald kam der Gailtaler Heimo Schober als drittes Mitglied dazu. "Er war der Keyboarder und Gitarrist", erinnert sich der Bandleader, "somit konnten wir bei unseren Auftritten ländlich und modern spielen".