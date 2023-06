Der Traum vom Eigenheim ist für viele junge Familien in den vergangenen Wochen und Monaten immer unrealistischer geworden. Das gestiegene Zinsniveau und die immer noch hohen Baukosten haben viele potenzielle Häuslbauer verschreckt. Für viele Lendorfer kam noch ein weiterer Faktor dazu: Es gibt kaum Baugründe, geschweige denn leistbare Baugründe.

Allerdings: Dieses Problem dürfte bald Geschichte sein. In der Oberkärntner Gemeinde ist nämlich ein großes Wohnprojekt in der Pipeline. Umgesetzt wird es von einer privaten Gesellschaft, der LN Tratten Projekt GmbH – und mit im Boot ist auch die Gemeinde Lendorf. Unter dem Titel „Naturnah wohnen in Zentrumsnähe“ entsteht eine Wohnsiedlung mit 36 Baugrundstücken. 33.000 Quadratmeter, das sind 4,5 Fußballfelder, wurden von der Gemeinde Lendorf von Freiland in Bauland umgewidmet – einstimmig. Allerdings nicht ohne Eigeninteresse.

14 der 36 Grundstücke darf die Gemeinde Lendorf vergeben. Schon seit Längerem gibt es eine Warteliste. „In dieser Woche haben wir die Interessenten angeschrieben“, erklärt Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger. Sie haben nun 14 Tage Zeit, um uns mitzuteilen, ob das Interesse noch besteht.