Der Garten Eden beim Hotel Moerisch in Tangern bei Seeboden zählt wohl zu den schönsten Gartenanlagen in Oberkärnten. Bisher konnten sich überwiegend die Gäste des Viersterne-Superior-Hotels, das direkt an der Golfanlage Millstätter See liegt, an dem romantischen Ambiente in der rund zwei Hektar großen Parkanlage mit Naturteichen, erfreuen. Seit wenigen Tagen wird die 3000 Quadratmeter große Wohlfühloase von einem stylishen Barwagen ergänzt. Und wie sollte eine Bar im Garten Eden anders heißen, als „Adam & Eva“?