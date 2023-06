"Die Schulkinder von heute sind die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs von morgen. Das Vorzeigeprojekt ,Cool in die Schul`animiert Kinder, Lehrer und Eltern mit spielerischen Anreizen, erhöht die Sicherheit am Schulweg und auf dem Schulgelände und schafft Bewusstsein für den Klimaschutz durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. All das hat Bacher Reisen zusammen mit dem KEM Manager im Lieser- und Maltatal umgesetzt, wozu ich herzlich gratuliere“, sagte Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) beim Abschlussfest in der Mittelschule Gmünd.

Olympiasieger Matthias Mayer überreichte die Preise: Der Bus-Champion 2023 Jonas Pirker bekam einen Matthias Mayer Head-Ski und einen coolen Skihelm, inklusive der Unterschrift des Olympiasiegers. Die Fußgängerwertung – ein Scooter gesponsert von der KEM Region – ging an Rebacca Medrow aus Trebesing.

Weniger Mama-Taxi, mehr Schulbus

Im heurigen zweiten Aktionsjahr haben noch mehr Schülerinnen und Schüler am Projekt "Cool in die Schul" teilgenommen. Mit dem Smartphone werden bei jeder Busfahrt Punkte auf das APP-Konto des Teilnehmers gebucht. Wer kein Smartphone hat, bekommt einen QR Code und erhält mit einem Scan beim Fahrer die Punkte gutgeschrieben. Für die Fußgänger wurde ein Fußgängerpass entwickelt, auf dem die

Schüler jeden Tag die Punkte selber eintragen müssen. Daher gibt es auch zwei Wertungsklassen, weil beim Schulbusfahren ein „Schwindeln“ unmöglich ist. Fazit der Aktion: Die Mama-Taxis werden weniger und die Schüler nutzen verstärkt den Schulbus.



Sieger, Schuldirektoren und Sponsoren © BACHER REISEN

Die UNIQA unterstützt Maßnahmen aktiv, die mit Entwicklungen und Veränderungen hin zu einem besseren gemeinsamen Leben zusammenhängen. "Emissionsvermeidung, die Jugend

in Richtung Klimaschutz zu motivieren und das Schulgelände sicherer machen, all diese Ziele der Aktion „Cool in die Schul“ entsprechen unseren Leitsätzen“, sagt UNIQA Vertriebsleiter Rainer Greilberger.