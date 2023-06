Die B106 Mölltal Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen, die täglich von tausenden Menschen genutzt wird. Die knapp 70 Jahre alte Betonfahrbahn weist auf einer Strecke von 14,3 Kilometern bereits schwere Schäden auf und schränkt dadurch nicht nur die Verkehrssicherheit ein, sondern stellt auch eine Lärmbelastung für die Anrainer dar.

Anfang des Jahres ist es Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) gelungen, zehn Millionen Euro für eine etappenweise Sanierung der desolaten Landesstraße per Regierungsbeschluss zu sichern. Kommende Woche fällt der Startschuss für eines der wichtigsten Straßenbauprojekte in dieser Legislaturperiode, das insgesamt 21 Bauabschnitte umfasst. „Am Montag wird mit der Fahrbahnsanierung der ersten drei Abschnitte zwischen Penk und Schmelzhütten begonnen. Im Herbst sind die nächsten zwei Etappen bei Söbriach an der Reihe.

21 Etappen, die bis 2026 abgeschlossen werden

Insgesamt investieren wir dieses Jahr über zwei Millionen Euro in die Instandsetzung der ersten fünf Bauabschnitte und damit auch in die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer“, sagt Gruber. Die Kosten für die Sanierung der ersten drei Abschnitte belaufen sich auf 990.000 Euro. Die Generalsanierung der 14,3 Kilometer langen Betonfahrbahn wird bis 2026 in insgesamt 21 Etappen umgesetzt.

Ab 12. Juni wird die alte Betonfahrbahn zwischen den Ortschaften Kohlstatt und Penk beziehungsweise zwischen Söbriach und Schmelzhütten abgefräst, gereinigt und mehrlagig neu asphaltiert, dabei werden auch die bestehenden Zufahrten und Busbuchten an das neue Fahrbahnniveau angepasst. In den Bauabschnitten befinden sich darüber hinaus fünf Brücken (Möllbrücke vor Napplach, Möllflutbrücke, Mühlbachbrücke Napplach, Teuchlbachbrücke und Möllbrücke bei Penk), auf deren Fahrbahnoberflächen ebenso notwendige Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Während der Bauarbeiten, die bis Ende Juli dauern, ist eine halbseitige Straßensperre erforderlich. In dieser Zeit wird der Verkehr wird mit einer verkehrsabhängigen Ampel oder händisch geregelt.