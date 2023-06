Heuer suchen wir den "Schönsten Markt" in Kärnten und Osttirol. Gemeint sind damit alle regelmäßig stattfindenden Bauern-, Bio- oder Saisonmärkte. Und derer gibt es viele, wie auch Petra Pobaschnig, die Obfrau des Landesverbandes bäuerlicher Direktvermarkter bestätigt. "Die Märkte haben in unserem Land eine große Tradition. Wir haben viele treue Kunden, die es schätzen zu wissen, wer hinter den Produkten steht. Und gerade in den Tourismusregionen sind die Regional- und Bäuernmärkte echte Publikumsmagneten."

Wir sind auf alle Fälle bereits gespannt, welcher Markt für Sie der schönste ist. Hier können Sie Ihren persönlichen Favoriten nominieren. Das funktioniert ganz einfach unter diesem Link mit dem Nominierungsformular.

Wichtig: Nominieren Sie Ihren Lieblingsmarkt bitte mit Foto, Name des Platzes und Kontaktmöglichkeit. Die Nominierung ist bis 25. Juni möglich. Wer kann einen Platz nominieren? Jeder, der einen Lieblingsmarkt hat und der möchte, dass für diesen Platz abgestimmt wird.