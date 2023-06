Überschäumende Begeisterung und bewegende Momente herrschten beim großen Landesfinale der diesjährigen Kinder-Sicherheitsolympiade am ASV-Sportplatz Klagenfurt-Annabichl. Nach rund vier Stunden spannenden Safety-Spielen stand fest: Die Volksschule (VS) Hermagor aus dem gleichnamigen Bezirk darf sich "Sicherste Volksschule Kärntens 2023" nennen. Das Klassenteam aus 4a und 4m mit seinen Pädagogen Astrid Buchacher und Anton Ebner eroberte mit 305 Punkten den begehrten Landessiegertitel.

Mit nur zwei Punkten Unterschied, also 303 Punkten und dem zweiten Platz, überzeugte die VS St. Margareten im Rosental mit Daniela Marktl und Marko Perc. Platz drei belegte die VS Mühldorf mit ihrem Lehrer Alexander Jenisy, mit 294 Punkten. Das Match blieb spannend bis zum Schluss. Während die beiden Volksschulen St. Margareten im Rosental und Mühldorf von Anfang an vorne mit dabei waren, katapultierte sich die VS Hermagor erst aus der Lauerposition direkt auf das Siegerpodest.