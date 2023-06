Ein Mann (72) aus dem Bezirk Spittal/Drau kam am Dienstag – ein genauer Zeitpunkt ist laut Polizei noch nicht bekannt – mit seinem Pkw im Bereich der Ochsenhütte in Maltaberg, in der Gemeinde Malta, vom Almweg ab und anschließend im steilen Böschungsbereich zum Stillstand.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Lenker nach dem Verlassen des Fahrzeuges zu Sturz gekommen sein und sich dabei Kopfverletzungen zugezogen haben.

Danach begab sich der schwer verletzte Mann in eine nahe gelegene Sennhütte, wo er am Boden liegend am Mittwoch gegen 9.40 Uhr von vorbeikommenden Wanderern gefunden wurde. Nach Erste-Hilfe-Leistung und der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 72-Jährige vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang werden noch geführt.