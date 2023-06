First Responder sind Ersthelfer, die zusammen mit dem Notarztteam alarmiert werden. Dylan Morley, der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Spittal, erklärt: "Sie leisten Erste Hilfe, während die Rettungskräfte auf dem Weg sind. Es ist entscheidend, so schnell wie möglich mit Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beginnen, wenn ein Notfall eintritt." Selina Tscharnutter ist die jendige, die sich nun in der Marktgemeinde Seeboden als "First Responderin" engagiert.

Weiteres Team

Auch Bürgermeister Thomas Schäfauer freut sich darüber, dass Tscharnutter Teil des ehrenamtlichen "First Responder"-Teams in Seeboden ist. Dazu zählen auch Bettina Thomaschütz, Anna Gatterer und Michael Gruber. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, erhielt Selina einen erstklassigen First-Responder-Rucksack, der sie mit allen erforderlichen medizinischen Hilfsmitteln und Ausrüstungen ausstattet. Bauleiter Wolfgang Rieder durfte den gesponserten Rucksack im Namen der Firma STRABAG im Beisein von Organisator Josef Krammer und Bürgermeister Thomas Schäfauer an Selina überreichen.