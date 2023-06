Mit seinen 14 Jahren zählt Konstantin Daberer aus St. Daniel im Gailtal noch zu den ganz frühen Nachwuchstalenten, das die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch seine sportlichen Leistungen auf sich zieht. Bei den Österreichischen Schülermeisterschaften im alpinen Skilauf holte er die Bronzemedaille im "Super Ski". Im Landescup liegt er mit acht Siegen auf Platz 2 und im Landesbewerb der Mittelschulen holte er sich gemeinsam mit den Mitschülern der MMS Kötschach im Leichtathletikdreikampf den Meistertitel im Einzelbewerb und in der Mannschaft.

Grund genug für den Bürgermeister der Gemeinde Dellach, Johannes Lenzhofer, den Obmann des Karnischen Skibezirkes Johann Kanzian und den langjährigen örtlichen Sponsor Josef Zameter, dem jungen Sportler die Ehre zu erweisen und ihn festlich auszustatten. Konstantin wählte dabei die "Trachtenstube Kristler" in Kötschach und ließ sich dort von Lederhose über Trachtenschuhe bis hin zum Hut einkleiden.

In den Landesschülerkader aufgenommen

Bereits im Kindergarten zeigte sich seine Leidenschaft zum Skisport. Sein Vater Gerald Tschaler erkannte und förderte sein Talent. Um Konstantin gleich in professionelle Hände zu geben, trainiert Konstantin bis zum heutigen Tag in der Talenteschmiede des Karnischen Skibezirkes. Hier haben die Kadermitglieder die Möglichkeit, das Training auch während des Unterrichtes zu absolvieren. Seine Trainer Max Zojer, Gernot Nußbaumer und Thomas Loik legen dabei sehr viel Wert auf die Vielseitigkeit und Athletik.

In der Gruppe der meist älteren Kadermitglieder hat Konstantin schnell erfasst, worauf es im Leben ankommt. Zielstrebigkeit, Trainingsfleiß und Durchhaltevermögen. So erreichte er, wie 19 SchülerInnen vor ihm, nach sieben Jahren die Aufnahme in den Landesschülerkader. Im heurigen Jahr hat er dann den großen Durchbruch zum besten Kärntner Sportler in seiner Altersklasse geschafft.