Von 8. bis 11. Juni nehmen die Goldeck-Bergbahnen wieder Fahrt auf. Mit einer kleinen Unterbrechung bis einschließlich 15. Juni läuft die „Talbahn Goldeck“ dann bis 1. Oktober täglich von 9.15 bis 16.15 Uhr. So kann man von der Ortschaft Schwaig in Baldramsdorf bequem in das Wandergebiet Goldeck gelangen. Es bietet ein ideales Umfeld für Aktive mit Bewegungslust, die sich in Form von Wandern, Nordic Walking, Trail Running, Biken verausgaben oder mit ihren Kindern die Sommer-Tubing-Bahn hinunterflitzen, aber auch für all jene, die einfach die Seele baumeln lassen möchten. Mit der Kärnten Card ist einmal täglich die Berg- und Talfahrt inklusive.

Die Seehütte Goldeck am Speichersee, in unmittelbarer Nähe zur Bergstation der „Talbahn Goldeck“ bietet ab 16. Juni täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr auch Frühstück an. Das „Almsingen“ auf der Seehütte Goldeck findet am 25. Juni mit den "Stimmen aus Amlach" aus. Beginn ist um 11 Uhr. Ab 30. Juni wird die Sommer-Tubing-Strecke in Betrieb gehen.

Kulturliebhaber kommen am Goldeck nicht zu kurz. Der Theaterwagen des Ensemble Porcia gastiert am 23. Juli beim Goldeck-Speichersee. Die Stücke sind „Wer findet das Glückschen?“ - es ist das Kinderstück, das um 11.30 Uhr beginnt – sowie „Der Bauer als Millionär oder das Mädchen aus der Feenwelt“ mit Beginn um 13 Uhr.

Im heurigen Sommer gibt es als magisches Bergerlebnis wieder die Sonnenaufgangsfahrten an drei Terminen. Alle Informationen dazu hier: