Mit der evangelischen Kirche ist Gerhard Lerchbaumer seit seiner Kindheit eng verbunden. "Ich stamme aus einer protestantischen Familie und wurde auch in der Lutherkirche in Spittal an der Drau konfirmiert." Die übrigens von seinem Großvater, Anton Lerchbaumer, erbaut wurde. Bereits seit seiner Jugendzeit interessierte sich Lerchbaumer für Geschichte und Geographie, "was späterhin zu meiner Liebe zu alten Büchern, Atlanten und Landkarten führte."