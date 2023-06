Der Kunstverein MillstART widmet seine aktuelle Ausstellung einem Gefühl: der Sehnsucht. Zusammengestellt wurde die Ausstellung "see(h)nsucht_sentiment sehnsucht, spiegel see", die am Montag im Kreuzgang des Stift Millstatt eröffnet wurde, von Tanja Prušnik. 26 Künstlerinnen und Künstler aus Kärnten, Slowenien, Deutschland, der USA und Japan werden bis Ende Oktober ihre Werke an besonderen Orten wie im Stift, der Stiftskirche, im See und an nahen Plätzen zeigen.

"MillstART hat sich zu einem permanenten Festival entwickelt, das die Bevölkerung und die Kunstkennerinnen und Kunstkenner im Alpen-Adria-Raum gleichermaßen begeistert. Mit der Ausstellung ist es einmal mehr gelungen, einen Höhepunkt im Kulturland Kärnten zu setzen", betonte Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Ausstellungseröffnung.



Peter Kaiser, Botschafterin Elisabeth Ellison-Kramer, Alexander Thoma, Bischof Josef Marketz (ganz rechts) © (c) Guenther Steinacher

Bürgermeister Alexander Thoma hob ebenfalls die Bedeutung der Kunst und der Kultur für seine Gemeinde hervor. Kuratorin Tanja Prušnik bedanke sich bei allen Künstlerinnen und Künstlern, ohne die eine derartige Ausstellung nicht möglich wäre. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zeitgenössische Kunst und Kultur in historischen Gebäuden frei zugänglich zu machen", betonten Ina Maria Lerchbaumer und Anette Lang vom Verein MillstART.



Peter Kaiser, Hanno Soravia, Angelica Ladurner und Reinhart Rohr © (c) Guenther Steinacher

Der Ausstellungseröffnung wohnen Landtagspräsident Reinhart Rohr, Bischof Josef Marketz, Elisabeth Ellison-Kramer, österreichische Botschafterin in Slowenien und Anton Novak, Generalkonsul der Republik Slowenien in Klagenfurt, bei. Die Ausstellung "see(h)nsucht_sentiment sehnsucht, spiegel see" kann im Rahmen von täglich stattfindenden kostenlosen Führungen – oder in Eigenregie – besichtigt werden. Details zum Ausstellungsprogramm finden Sie hier: