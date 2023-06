Montagnachmittag waren Arbeiter damit beschäftigt die Holzwände eines neu errichteten Firmengebäudes im Bezirk Spittal/Drau mit Öl einzulassen. Die verwendeten Tücher legten sie im Anschluss in einen Eimer ab. Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr kam der 51-jährige Firmenbesitzer zum Bürogebäude und sah, dass das Erdgeschoss voller Rauch war.

Er betrat das Gebäude, fand den rauchenden Eimer und brachte ihn mit einer Schubkarre aus dem Gebäude. Dabei zog er sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und musste mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen. Die mit Leinöl getränkten Tücher dürften sich im Eimer vermutlich in der Nacht selbst entzündet haben. Am Gebäude entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.